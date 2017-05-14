Путин видит хорошие перспективы продления соглашения об ограничении добычи нефти

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин считает перспективы продления соглашения об ограничении добычи нефти хорошими.

"Я думаю, что перспективы хорошие", - сказал он журналистам после завершения форума "Один пояс и один путь", отвечая на вопрос, как он оценивает перспективы продления соглашения об ограничении добычи нефти странами ОПЕК и странами, не входящими в картель.

"Известный оптимизм вселяет в меня то, что главный наш партнер по этому вопросу - здесь главный партнер, безусловно, Саудовская Аравия - целиком и полностью выдерживает все договоренности, которые состоялись до этого", - пояснил Владимир Путин.

Глава российского государства подчеркнул, что Саудовская Аравия заинтересована в поддержании стабильных и справедливых цен на нефть. По его мнению, важно также и то, что решение об ограничении добычи нефти было заключено именно на девять, а не на два-три месяца.

В соответствии с позицией стран ОПЕК Российская Федерация и Саудовская Аравия договорились о продлении заморозки добычи нефти еще на девять месяцев. Об этом по итогам переговоров в Пекине заявили глава министерства энергетики России Александр Новак и министр нефти Саудовской Аравии Халед аль-Фалех.

В частности, в совместном заявлении отмечается, что продление режима ограничения добычи необходимо "для достижения основной цели усилий по стабилизации рынка", а для этого требуется "доведения объемов мировых запасов нефти до средних за последние пять лет значений". Кроме того, согласно заявлению, наблюдается "сильный рост спроса на нефть в мире, который более чем компенсирует прирост добычи в странах, не участвующих в добровольных действиях по стабилизации рынка".

По словам Халеда аль-Фалеха, продление ограничения на добычу нефти обсуждается на условиях сохранения квоты в 1,8 млн баррелей в сутки.-0-