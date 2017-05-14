15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главы государств и правительств стран - участниц первого международного экономического форума "Один пояс и один путь" сегодня приняли итоговое коммюнике, информирует ТАСС.

Как отмечается в документе, равноправные консультации, взаимная выгода, гармония и толерантность, рыночные механизмы, сбалансированность и стабильность - пять ключевых принципов дальнейшей кооперации участников этого масштабного мероприятия.

Согласно положениям коммюнике, члены форума обязались проявлять уважение к принципам и резолюциям Совета Безопасности ООН, нормам внутреннего законодательства, территориальной целостности и суверенитету государств-партнеров, а также осуществлять планирование и реализовывать проекты сотрудничества исключительно путем консультаций и переговоров.

Стороны обязались учитывать интересы, естественные и культурные различия, признавать специфику друг друга. Все участники форума заявили о важности роли рынка и справедливых деловых механизмов, а также руководящей роли национальных правительств, играющих ключевую роль в осуществлении открытой, прозрачной и недискриминационной политики.

Члены форума подчеркнули важность экономической, социальной, фискальной, финансовой и экологической составляющей дальнейших совместных проектов, поддержания высоких нормативов и стандартов, устойчивого экономического роста, общественного прогресса и защиты окружающей среды при их реализации.

Форум "Один пояс и один путь" проходил в Пекине 14-15 мая.-0-