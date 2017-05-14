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Глава СБУ рассказал, почему уволили сотрудника, замеченного возле дома Шеремета накануне убийства

15.05.2017 15:10 — Новости Мира | Tut.by  
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Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак рассказал, почему ведомство не может допросить замеченного у дома журналиста Павла Шеремета накануне убийства бывшего сотрудника СБУ Игоря Устименко. Грицак также пояснил, по какой статье был уволен сотрудник, сообщает 112.ua.


Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак. Фото: пресс-служба СБУ

— По поводу его допроса — вы прекрасно понимаете, что дело расследуется Нацполицией, Главным следственным управлением. Мы готовы оказать максимальное содействие и продолжаем оказывать помощь в расследовании этого производства. Но мы не можем вызвать его на допрос, не имея поручения по этому поводу следователя Нацполиции, поэтому мы окажем содействие в установлении его местонахождения, в доставке и в чем угодно. Мы заинтересованы установить истину. Есть человек, он не скрывается, в рамках уголовного производства, в ходе допроса должен объяснить, что он там делал. Проверить его алиби не составит труда", — заявил руководитель спецслужбы.

Накануне президент Украины Петр Порошенко заявил, что Устименко вскоре будет допрошен.

Также Грицак заверил, что Устименко с 2014 года не имел никакого отношения к СБУ.

— Статья, по которой он был уволен, — «по состоянию здоровья». Я не все могу сказать, могу сказать одно, отвечаю своей головой, при всех: он к службе не имел никакого отношения с 2014 года. Я вам сказал, это не возможно будет скрыть, если пойдет расследование дальше и будут доказательства, что этот человек был под глубоким прикрытием и еще под чем-то и работал в интересах СБУ. Нет, он не работал в интересах СБУ, — сказал он.

Ранее в Нацполиции пообещали проверить видео с камер наблюдения, на котором зафиксирован бывший работник СБУ Игорь Устименко возле дома журналиста Павла Шеремета в ночь перед его убийством.

Напомним, накануне редакция расследований Громадского «Слідство.Інфо» и представители международной сети журналистов-расследователей OCCRP представили фильм об убийстве Павла Шеремета. Среди прочего авторам фильма удалось идентифицировать автомобиль Skoda, который зафиксировали камеры наружного наблюдения неподалеку от места жительства погибшего журналиста, и того, кто на нем приехал, — этим человеком является Игорь Устименко.

Мужчина подтвердил, что это он на видео с камер наблюдения у Skoda. По его словам, он занимается оказанием «частных услуг для несовершеннолетних», а у дома Шеремета был по своей работе: следил за ребенком по заказу его родителей. Он не сказал, кто был с ним в машине. Как он утверждает, следователи с ним не общались.

Журналисты со ссылкой на источник заявляют, что Игорь Устименко — сотрудник Службы безопасности Украины. Сотрудники «Украинской правды», где работал Шеремет, рассказали, что за журналистами и их работой следили. По их мнению, вела слежку именно СБУ.

Журналисты обратились за комментариями к должностным лицам, но это не увенчалось успехом.

 
 
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Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак рассказал, почему ведомство не может допросить замеченного у дома журналиста Павла Шеремета накануне убийства...

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