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Эдуар Филипп назначен премьер-министром Франции

15.05.2017 16:08 — Новости Мира | БелТА  
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15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новоизбранный президент Франции Эмманюэль Макрон назначил сегодня премьер-министром страны Эдуара Филиппа, сообщают информагентства со ссылкой на Елисейский дворец.

До своего нового поста 46-летний Эдуар Филипп был мэром города Гавр на северо-западе Франции.

Прежний глава правительства Бернар Казнёв сложил свои полномочия на минувшей неделе в связи с завершением президентских полномочий Франсуа Олланда.

Эмманюэль Макрон 14 мая официально вступил в должность президента Франции.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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До своего нового поста 46-летний Эдуар Филипп был мэром города Гавр на северо-западе Франции.

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