Эдуар Филипп назначен премьер-министром Франции

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новоизбранный президент Франции Эмманюэль Макрон назначил сегодня премьер-министром страны Эдуара Филиппа, сообщают информагентства со ссылкой на Елисейский дворец.

До своего нового поста 46-летний Эдуар Филипп был мэром города Гавр на северо-западе Франции.

Прежний глава правительства Бернар Казнёв сложил свои полномочия на минувшей неделе в связи с завершением президентских полномочий Франсуа Олланда.

Эмманюэль Макрон 14 мая официально вступил в должность президента Франции.-0-