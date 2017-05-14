|
Эдуар Филипп назначен премьер-министром Франции
15.05.2017 16:08 — Новости Мира | БелТА
15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новоизбранный президент Франции Эмманюэль Макрон назначил сегодня премьер-министром страны Эдуара Филиппа, сообщают информагентства со ссылкой на Елисейский дворец.
До своего нового поста 46-летний Эдуар Филипп был мэром города Гавр на северо-западе Франции.
Прежний глава правительства Бернар Казнёв сложил свои полномочия на минувшей неделе в связи с завершением президентских полномочий Франсуа Олланда.
Эмманюэль Макрон 14 мая официально вступил в должность президента Франции.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До своего нового поста 46-летний Эдуар Филипп был мэром города Гавр на северо-западе Франции.
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии