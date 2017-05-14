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ДТП в Восточном Китае: 10 человек погибли, 38 травмированы
15.05.2017 16:52 — Новости Мира | БелТА
15 мая, Наньчан /БЕЛТА - Синьхуа/. ДТП в провинции Цзянси на востоке Китая унесло жизни 10 человек, 38 получили травмы. Все пострадавшие госпитализированы, сообщили в местной администрации.
Автобус столкнулся с грузовиком в 17.25 по местному времени на территории города Интань провинции Цзянси.
Причины происшествия уточняются. Виновный в аварии водитель арестован.-0-
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Автобус столкнулся с грузовиком в 17.25 по местному времени на территории города Интань провинции Цзянси.
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