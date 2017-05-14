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От вспышки холеры в Йемене умерли 180 человек

15.05.2017 17:10 — Новости Мира | БелТА  
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16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жертвами вспышки холеры в Йемене стали уже 180 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал "Скай-ньюс Арабия".

Еще 14 мая Министерство здравоохранения Йемена сообщало, что с начала апреля в стране зафиксировано более 115 летальных исходов от этой болезни. Число подтвержденных случаев заражения холерой составило 8,5 тыс. В свою очередь, по данным представителей Международного Красного Полумесяца, всего к настоящему моменту симптомы заболевания зафиксированы у 11 тыс. человек.

Накануне в связи со вспышкой холеры власти йеменской столицы Саны ввели в городе режим чрезвычайного положения. Ситуация усугубляется тем, что с августа 2014 года в Йемене продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками. По данным ООН, в гуманитарной помощи нуждаются почти 19 млн человек, что составляет две трети населения Йемена, при этом 7,3 млн из них сталкиваются с проблемой острой нехватки продовольствия.

Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт призвал международное сообщество незамедлительно оказать помощь Йемену и обратился к государствам, которые заявляли о готовности предоставить экстренную финансовую поддержку стране на прошедшей недавно в Женеве международной конференции, выполнить свои обещания.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Еще 14 мая Министерство здравоохранения Йемена сообщало, что с начала апреля в стране зафиксировано более 115 летальных исходов от этой болезни. Число...

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