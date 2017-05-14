Греция в 2018 году введет туристический сбор на пиковые месяцы летнего сезона

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Греции туристический (курортный) налог, который планируют ввести в 2018 году, будет действовать лишь в пиковые месяцы летнего сезона. Дополнительные расходы будут ждать путешественников в июле и августе. Информация об этом размещена на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Изначально курортный сбор должен был начать действовать с 1 января 2018 года. Но представители греческого турбизнеса убедили власти Греции взимать этот сбор только в пик сезона, чтобы не навредить конкурентоспособности греческих курортов.

Налог составит (в зависимости от категории объекта размещения) от 0,25 до 4 евро за ночь. Больше всего налог будет для тех, кто разместится в отеле категории 5 звезд. Платить данный сбор нужно будет всем туристам, живущим в лицензированных объектах размещения: отелях, апартаментах и меблированных комнатах. -0-