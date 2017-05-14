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Новым премьером Франции стал правоцентрист Эдуар Филипп

15.05.2017 18:13 — Новости Мира | Tut.by  
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Мэр Гавра, правоцентрист Эдуар Филипп официально вступил в должность премьер-министра Франции. Церемония состоялась в резиденции главы правительства в Париже — Матиньонском дворце.


Бернар Казнёв и Эдуард Филипп. Фото: Reuters

Филипп принял дела у своего предшественника на этом посту Бернара Казнёва, который сложил полномочия на минувшей неделе в связи с завершением президентских президентского срока Франсуа Олланда.

В течение двух дней Филипп должен сформировать правительство и представить список министров Макрону. В состав нового кабинета, как ожидается, войдут не более 15 министров. Уже в среду в Елисейском дворце пройдет первое заседание Совета министров в новом составе под председательством нового президента республики, вступившего в должность в воскресенье.

Премьер из Нормандии

Уроженец Нормандии, выпускник престижной Национальной школы администрации Эдуар Филипп начал политическую карьеру в 2001 году, когда он присоединился к правоцентристам на муниципальных выборах в Гавре, став после победы одним из вице-мэров этого нормандского города. В 2002 году Филипп по приглашению экс-премьера Алена Жюппе начал работу в аппарате партии Союз в поддержку народного движения, создававшейся вокруг президента Жака Ширака.

В 2010 году Эдуар Филипп возглавил мэрию Гавра, которой он руководит по сей день. С 2012 года по совместительству он представляет свой департамент Приморская Сена в Национальном собрании — нижней палате парламента республики.

Все эти годы он также продолжал тесное сотрудничество с одним из лидеров правоцентристов Аленом Жюппе. В конце 2016 года Филипп являлся одним из координаторов кампании Жюппе на праймериз правых. Позднее он отказался поддержать победившего на внутрипартийных выборах Франсуа Фийона, который во время президентской кампании оказался в центре громкого скандала.

На пути к парламентским выборам

Для 39-летнего Макрона и его движения «На марше» 46-летний Эдуар Филипп — первый заметный представитель правоцентристов в команде.

До сих пор политический блок нового президента, позиционирующий себя центристским, объединял главным образом выходцев из Социалистической партии и примкнувших к ним центристов из «Демократического движения» Франсуа Байру. На минувшей неделе руководство «На марше» обнародовало список из 428 кандидатов, которые будут представлять движение на парламентских выборах в июне, и среди них не оказалось ни одного представителя нынешней правоцентристской оппозиции. До среды в блоке Макрона должны определиться с именами еще 149 кандидатов.

Новому правительству во главе с Филиппом предстоит работать чуть более месяца. Выборы в Национальное собрание пройдут во Франции 11 и 18 июня, по их итогам формируемый сейчас кабинет будет сразу отправлен в отставку. Парламент избирается по мажоритарной системе — кандидаты от всех партий и блоков ведут борьбу в 577 одномандатных округах. От исхода голосования будет зависеть, сможет ли президент Эмманюэль Макрон в ближайшие пять лет рассчитывать на собственное парламентское большинство, которое бы сформировало правительство, способное проводить в жизнь его политическую программу.

 
 
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Для 39-летнего Макрона и его движения "На марше" 46-летний Эдуар Филипп - первый заметный представитель правоцентристов в команде.

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