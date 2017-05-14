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Турция отказала немецким депутатам в посещении авиабазы "Инджирлик"

15.05.2017 19:15 — Новости Мира | Tut.by  
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Турция не позволила группе депутатов германского бундестага посетить немецких солдат, дислоцированных на военно-воздушной базе «Инджирлик». Об этом МИД ФРГ в понедельник, 15 мая, проинформировал руководство фракции комитета бундестага по обороне.


Авиабаза «Инджирлик». Фото: Reuters

По данным парламентского комитета, правительство ФРГ теперь рассматривает вопрос о выводе немецких солдат с базы «Инджирлик», что будет означать новый виток напряженности в отношениях между Германией и Турцией.

Кризис в двусторонних отношениях

Визит руководства комитета бундестага по обороне к немецким солдатам на базе «Инджирлик» был запланирован на 16 мая и готовился уже многие недели. Турецкая сторона на протяжении долгого времени никак не реагировала на происходящее и только в субботу проинформировала МИД ФРГ на рабочем уровне об отказе согласовать этот визит. В качестве причины Анкара сослалась на то, что Германия предоставила политическое убежище турецким офицерам.

На базе «Инджирлик» дислоцировано около 260 немецких солдат. Они оказывают поддержку воздушным ударам по базам джихадистской группировки «Исламское государство» (ИГ) в Сирии и Ираке, осуществляя воздушную разведку и дозаправку самолетов.

Еще в прошлом году Турция на протяжении многих месяцев не пускала депутатов бундестага к немецким солдатам на базе «Инджирлик» и разрешила этот визит лишь в октябре. Тогда недовольство Турции вызвала резолюция бундестага, в которой события 1915 года в Османской империи были признаны геноцидом армянского народа.

 
 
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В качестве причины Анкара сослалась на то, что Германия предоставила политическое убежище турецким офицерам.

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