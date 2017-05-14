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Внутреннее расследование гибели сотрудника миссии ОБСЕ при подрыве машины на Донбасе продолжается
15.05.2017 19:30 — Новости Мира | БелТА
15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внутреннее расследование гибели сотрудника миссии ОБСЕ при подрыве машины на Донбассе продолжается. Об этом заявил сегодня журналистам спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Украине Мартин Сайдик, передает корреспондент БЕЛТА.
По словам Мартина Сайдика, сегодня рабочая группа по безопасности заслушала доклад о продвижении внутреннего расследования инцидента, когда 23 апреля при подрыве машины погиб один сотрудник миссии ОБСЕ и двое были госпитализированы.
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Об этом заявил сегодня журналистам спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Украине Мартин Сайдик.
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