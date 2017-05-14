Внутреннее расследование гибели сотрудника миссии ОБСЕ при подрыве машины на Донбасе продолжается

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внутреннее расследование гибели сотрудника миссии ОБСЕ при подрыве машины на Донбассе продолжается. Об этом заявил сегодня журналистам спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Украине Мартин Сайдик, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Мартина Сайдика, сегодня рабочая группа по безопасности заслушала доклад о продвижении внутреннего расследования инцидента, когда 23 апреля при подрыве машины погиб один сотрудник миссии ОБСЕ и двое были госпитализированы. "Этот вопиющий инцидент, а также ряд других ситуаций лишь еще раз подчеркивают, что все стороны конфликта должны уважать мандат миссии и обеспечивать безопасность ее работы", - сказал дипломат.

Инцидент также напомнил о необходимости разминирования, для чего должны быть предоставлены карты с указанием мест расположения мин. Эти карты нужны не только для обеспечения безопасности маршрутов патрулирования наблюдателей миссии ОБСЕ, но и для недопущения жертв со стороны местного населения, отметил Мартин Сайдик. -0-