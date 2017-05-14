В английской школе собрались ввести юбки для мальчиков

В одной из частных школ Лондона ученикам мужского пола планируют разрешить ношение юбок — в рамках программы по введению гендерно нейтральной униформы. В школе объясняют эту инициативу стремлением уравнять в правах юношей и девушек, которым разрешено носить брюки.

В школе Highgate, где планируют ввести новую форму, ранее заявляли, что все больше ее учеников начинает сомневаться в собственной гендерной идентичности. Семестр обучения в школе обходится в сумму до 6790 фунтов стерлингов (8,7 тыс. долларов).

Сейчас женский комплект школьной униформы состоит из блузки, пиджака, галстука по желанию, а также либо клетчатой юбки, либо брюк. В мужском варианте формы предусмотрены только брюки, и некоторые видят в этом проявление неравноправия.

Помимо униформ для обоих полов, в школе думают о том, чтобы сделать общие туалеты и разрешить девушкам заниматься в мужских спортивных секциях.

Как рассказал в беседе с журналистами директор школы Адам Петитт, ввести новую униформу просили сами ученики. Нынешнему поколению молодежи чуждо дуалистическое восприятие мира, характерное для взрослых, говорит директор.

«Как и все остальные школы и многие молодежные организации, мы видим, что все больше и больше молодых людей сомневаются в своей гендерной идентичности», — рассказывает Петитт.

«Таким образом мы исследуем, как наша политика в отношении униформы может быть адаптирована как для тех, кто хочет приводить свою одежду в соответствие с полом, так и для тех, кто не желает этого делать», — добавляет директор.

По официальным данным, количество подростков в Британии, которые обращаются за консультациями по смене пола, в последние годы растет. Активисты, выступающие за гендерное равенство в подростковой среде, ранее требовали от школ обязать учителей не использовать в общении с учениками фразы, которые апеллируют к гендеру, такие как «будь мужиком».

В 2015 году в Британии удвоилось число подростков в возрасте до 18 лет, направленных в единственную в Англии клинику, занимающуюся проблемами гендерной идентификации.

На прием к специалистам лечебно-профилактического центра Tavistock and Portman NHS Foundation Trust (он находится в лондонской больнице Tavistock) в прошлом году обратились почти 1400 человек, причем девочек среди них было почти в два раза больше, чем мальчиков.