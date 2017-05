На Манхэттене горела синагога: несколько пожарных получили легкие ранения

Фото Twitter

Следователи пытаются выяснить, что вызвало сильный пожар в синагоге, расположенной в Нижнем Ист-Сайде и представляющей историческую ценность.

Пожарные говорят, что пламя вспыхнуло около 7 вечера по местному времени. Менее чем через три часа пожар был локализован, как сообщают информагентства.

Horrific fire at Temple Beth Hamedrash Hagadol in the lower east side. Terrifying. I'm praying no one was hurt. pic.twitter.com/RubsrClLVs

Утром пожарные продолжили гасить отдельные очаги возгорания. Всего для тушения было вызвано свыше сотни пожарных и сотрудников спасательных бригад.

MANHATTAN: Historic Shul destroyed by fire on Lower East Side has been vacant for years. It is up in flames and smoke can be seen for miles. pic.twitter.com/ifNJet7CAM

Очевидцы утверждают, что огонь вырывался из каждого окна здания и дым можно было видеть за несколько миль.

Несколько пожарных получили легкие ранения в ходе ликвидации происшествия.

Здание в готическом стиле было первоначально построено в 1850 году и использовалось как баптистская церковь. Позднее оно служило в качестве синагоги для еврейской общины Бет-Хамедраш-Агодол более 120 лет. Синагога была закрыта в 2007 году.