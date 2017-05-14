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Автобус со школьниками перевернулся в США

15.05.2017 23:30 — Новости Мира | БелТА  
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Автобус со школьниками перевернулся в США

Школьный автобус, перевозивший восьмиклассников (учащихся школы в Филадельфии), перевернулся на трассе в штате Мэриленд. В салоне находились 30 человек, из них один ребенок и один из учителей получили очень серьезные травмы.

Полиция штата Мэриленд сообщила, что автобус подрезал легковой автомобиль, который завершал маневр по обгону. Водитель автобуса попытался избежать столкновения и резко вывернул рулевое колесо. Это привело к опрокидыванию транспортного средства.

Ехавшие в салоне 26 восьмиклассников, двое учителей, сопровождающий и водитель направлялись в Вашингтон, округ Колумбия.

Полиция продолжает расследование инцидента.

 
 
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Полиция штата Мэриленд сообщила, что автобус подрезал легковой автомобиль, который завершал маневр по обгону. Водитель автобуса попытался избежать столкновения и...

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