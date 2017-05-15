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Почти 2,5 тонны кокаина нашла испанская полиция в рыболовном судне

15.05.2017 23:53 — Новости Мира | БелТА  
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Почти 2,5 тонны кокаина нашла испанская полиция в рыболовном судне

Полиция Испании изъяла 2,4 тонны кокаина из трюма рыболовного судна, плававшего под венесуэльским флагом в Атлантическом океане. После ареста судно было отбуксировано к Канарским островам.

Кроме того, у побережья Эквадора была арестована партия, состоящая из более чем пяти с половиной тонн кокаина, который также предназначался для Испании. В ходе спецоперации были арестованы двадцать человек. Предполагаемая стоимость партии наркотиков оценивается в 250 миллионов долларов.

Министерство внутренних дел Испании заявило, что на прошлой неделе еще семь человек были арестованы в ходе совместной операции с Управлением по борьбе с наркотиками США и полицией Великобритании и Португалии.

 
 
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Кроме того, у побережья Эквадора была арестована партия, состоящая из более чем пяти с половиной тонн кокаина, который также предназначался для Испании. В ходе...

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