Почти 2,5 тонны кокаина нашла испанская полиция в рыболовном судне

Полиция Испании изъяла 2,4 тонны кокаина из трюма рыболовного судна, плававшего под венесуэльским флагом в Атлантическом океане. После ареста судно было отбуксировано к Канарским островам.

Кроме того, у побережья Эквадора была арестована партия, состоящая из более чем пяти с половиной тонн кокаина, который также предназначался для Испании. В ходе спецоперации были арестованы двадцать человек. Предполагаемая стоимость партии наркотиков оценивается в 250 миллионов долларов.

Министерство внутренних дел Испании заявило, что на прошлой неделе еще семь человек были арестованы в ходе совместной операции с Управлением по борьбе с наркотиками США и полицией Великобритании и Португалии.