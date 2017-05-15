Самолет потерпел крушение в Нью-Джерси и врезался в здание

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Небольшой самолет разбился в городе Карлштадт, штат Нью-Джерси (США), передают информагентства. Авария произошла у аэропорта Тетерборо.

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Сообщается, что самолет при падении врезался в здание, расположенное на Kero Road 99. Место происшествия оцеплено, туда направлены экипажи "скорой помощи" и пожарные.

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Дым с места аварии заметен с расстояния в несколько километров. Инцидент произошел в индустриальном районе вблизи аэропорта.

Вероятнее всего, самолет не дотянул до взлетно-посадочной полосы. В настоящий момент известно как минимум о двух погибших находившихся на борту людях.