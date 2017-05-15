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Мумию настоящего динозавра показали в музее Канады

15.05.2017 20:33 — Новости Мира | БДГ  
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Мумия динозавра, жившего 110 миллионов лет назад, представлена в музее Канады.

Об этом пишет издание National Geographic. 

Сообщается, что мумия была обнаружена 6 лет назад шахтерами, после чего палеонтологи занимались очищением ее от окаменелых пород.

Причинами сохранения тела в виде мумии, а не скелета, ученые называют нахождение его в море, а не на суше. У динозавра сохранились чешуя, некоторые внутренние органы, голова.

По словам исследователей, мумия была когда-то донозавром весом в 1,3 тонны, жившим на земле 110 млн лет назад.

 
 
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Мумия динозавра, жившего 110 миллионов лет назад, представлена в музее Канады. Об этом пишет издание National Geographic. 

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