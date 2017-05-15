Мумию настоящего динозавра показали в музее Канады

Мумия динозавра, жившего 110 миллионов лет назад, представлена в музее Канады.

Об этом пишет издание National Geographic.

Сообщается, что мумия была обнаружена 6 лет назад шахтерами, после чего палеонтологи занимались очищением ее от окаменелых пород.

Причинами сохранения тела в виде мумии, а не скелета, ученые называют нахождение его в море, а не на суше. У динозавра сохранились чешуя, некоторые внутренние органы, голова.

По словам исследователей, мумия была когда-то донозавром весом в 1,3 тонны, жившим на земле 110 млн лет назад.