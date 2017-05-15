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В ЦАР сотрудники ООН освободили около 1 тыс. мусульман из мечети
16.05.2017 00:59 — Новости Мира | БелТА
В ночь на 13 мая несколько сотен вооруженных ополченцев из числа христиан атаковали город Бангасу (Центральноафриканская республика), населенный в том числе и мусульманами. В результате налета погибли не менее 30 человек. Около тысячи мусульман укрылись в местной мечети и забаррикадировались там. Часть из них обратилась за защитой в местную клинику "Врачей без границ".
Боевики "Антибалака" (христианского ополчения) пытались штурмом взять мечеть, однако миротворческие силы ООН использовали для отражения атаки вертолет и отряды миротворцев. В результате удалось отбросить христианскую "милицию" и начать эвакуацию людей из мечети.
Первыми здание покинули женщины и дети и только недавно стало известно о выводе последних 250 человек из мечети. Все они находятся в безопасности.
Напомним, с 2013 года в ЦАР идет гражданская война между христианским ополчением и отрядами мусульманской Селеки - коалиции из нескольких группировок. Хотя последняя формально была распущена, столкновения между враждующими силами продолжаются по сей день.
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Боевики "Антибалака" (христианского ополчения) пытались штурмом взять мечеть, однако миротворческие силы ООН использовали для отражения атаки вертолет и отряды...
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