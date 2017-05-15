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В центре Бангкока сработало небольшое взрывное устройство
16.05.2017 00:36 — Новости Мира | БелТА
Как передают информагентства, в центре столицы Таиланда Бангкоке прогремел небольшой взрыв. Сообщается, что сработало взрывное устройство неизвестного образца, скорее всего, самодельное. В результате инцидента пострадали как минимум два человека.
Взрыв раздался у здания Национального театра. К месту происшествия незамедлительно прибыли наряды полиции, оцепившие прилегающие районы. Правоохранители проводят идентификацию улик и приступили к поиску лиц, причастных к совершению преступления.
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Сообщается, что сработало взрывное устройство неизвестного образца, скорее всего, самодельное. В результате инцидента пострадали как минимум два человека.
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