В центре Бангкока сработало небольшое взрывное устройство

Как передают информагентства, в центре столицы Таиланда Бангкоке прогремел небольшой взрыв. Сообщается, что сработало взрывное устройство неизвестного образца, скорее всего, самодельное. В результате инцидента пострадали как минимум два человека.

Взрыв раздался у здания Национального театра. К месту происшествия незамедлительно прибыли наряды полиции, оцепившие прилегающие районы. Правоохранители проводят идентификацию улик и приступили к поиску лиц, причастных к совершению преступления.