WP: Трамп передал Лаврову совершенно секретную информацию

На встрече в Белом доме президент США выдал главе МИД России конфиденциальные сведения, поставив под угрозу источник разведданных об ИГ, пишет The Washington Post. В Белом доме опровергли эту информацию.



Сергей Лавров. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп на встрече 10 мая раскрыл министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову секретную информацию. Об этом сообщила газета The Washington Post в понедельник, 15 мая. Сделав это, американский президент подверг опасности крайне важный источник, поставляющий разведданные о террористической группировке «Исламское государство» (ИГ), пишет издание со ссылкой на нынешних и бывших госчиновников США.

Сведения, которые Трамп передал Лаврову и присутствовавшему на встрече в Овальном кабинете Белого дома послу России в США Сергею Кисляку, были предоставлены партнером США в рамках «договоренности об обмене информацией, которая считается настолько конфиденциальной, что ее детали не разглашались даже союзникам». Сами сотрудники правительства США имели лишь ограниченный доступ к этим данным, пишет The Washington Post.

Партнер не давал Вашингтону разрешения на предоставление этой информации России, подчеркнули чиновники, поэтому решение Трампа ставит под вопрос дальнейшее сотрудничество с союзником США, который имеет доступ к внутренней деятельности ИГ. После встречи американского президента с представителями российской стороны высокопоставленным чиновникам США пришлось принять меры для снижения вреда, в частности, они по телефону сообщили о случившемся Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) и Агентству национальной безопасности (АНБ).

В администрации Трампа опровергли информацию The Washington Post

Спустя некоторое время после публикации The Washington Post советник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер и госсекретарь США Рекс Тиллерсон опровергли информацию издания. Макмастер заявил, что на встрече обсуждались исключительно те сведения, которые уже были известны общественности. Тиллерсон указал, что Трамп, Лавров и Кисляк «не обсуждали ни источники, ни методы, ни военные операции».

В отношении команды Трампа существуют многочисленные подозрения в связях с Россией. Так, Трамп подвергается растущей критике из-за увольнения директора ФБР Джеймса Коми, занимавшегося расследованием предполагаемого вмешательства Москвы в прошлогоднюю кампанию по выборам американского президента. Экс-советник Трампа Майкл Флинн ушел в отставку после публикаций о том, что, не имея соответствующих полномочий, он по телефону обсуждал санкции Вашингтона с послом РФ Сергеем Кисляком. В недавно опубликованной налоговой декларации Флинна подтверждается факт получения им гонораров от российских компаний или связанных с российским бизнесом американских фирм.