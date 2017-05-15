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Спасатели обнаружили фрагмент разбившегося военного самолета Японии

16.05.2017 09:01 — Новости Мира | БелТА  
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16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В горном районе в северной японской префектуре Хоккайдо обнаружен фрагмент фюзеляжа пропавшего накануне небольшого винтового самолета-разведчика LR-2, сообщают информагентства.

LR-2 вылетел из административного центра Хоккайдо, города Саппоро, утром 15 мая для перевозки из Хакодатэ пациента в тяжелом состоянии. На его борту находились четыре бойца Сил самообороны, их тела уже обнаружены спасателями.

Отмечается, что перед тем, как самолет пропал с радаров, от экипажа не поступало никаких сообщений об экстренной ситуации. К месту обнаружения фрагмента самолета направлены дополнительные подразделения Сил самообороны Японии и спасательные вертолеты.

Самолет-разведчик LR-2 представляет собой турбовинтовой самолет с экипажем 10 человек. Его длина составляет 14 м. Он оборудован для экстренной перевозки тяжелобольных, а также выполняет функции авианаблюдения и воздушной разведки.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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LR-2 вылетел из административного центра Хоккайдо, города Саппоро, утром 15 мая для перевозки из Хакодатэ пациента в тяжелом состоянии. На его борту находились четыре...

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