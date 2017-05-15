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Совет Европы призвал Сербию признать расправу в Сребренице геноцидом

16.05.2017 09:34 — Новости Мира | Tut.by  
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Сербия отказывается признать массовую расправу над мусульманами в Сребренице в 1995 году геноцидом. До сих пор Белград лишь принес извинения за случившееся. Совет Европы, однако, считает, что этого недостаточно.

Эксперты Совета Европы призвали Сербию официально признать геноцидом массовую расправу над мусульманами в Сребренице в 1995 году. Парламент и президент Сербии принесли извинения за случившееся, однако до сих пор со всей ясностью не признали тогдашние события геноцидом в соответствии с заключением, к которому пришли международные суды, заявила Комиссия СЕ по борьбе с расизмом и нетерпимостью во вторник, 16 мая.

В июле 1995 года — всего за несколько месяцев до окончания войны в Боснии — боснийско-сербские формирования похитили и убили около 8000 мусульман. Эта расправа считается самым ужасным военным преступлением в Европе со времени окончания Второй мировой войны.

В своем заявлении комиссия СЕ выразила сожаление по поводу медленного прогресса в деле поимки и привлечения к ответственности виновных в геноциде и «других военных преступлениях на почве расизма». Признание факта геноцида и прозрачное расследование всех случаев насилия, однако, «абсолютно необходимы для того, чтобы люди из различных этнических групп впредь не жили в страхе перед запугиванием и новой волной преступлений на почве насилия», подчеркивается в документе.

Сербия со времени окончания войны в Боснии отказывается официально признавать события в Сребренице геноцидом, вопреки мнению международных органов юстиции.

 
 
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Сербия отказывается признать массовую расправу над мусульманами в Сребренице в 1995 году геноцидом. До сих пор Белград лишь принес извинения за случившееся. Совет...

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