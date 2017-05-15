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В московских аэропортах из-за непогоды отменены 13 рейсов
16.05.2017 09:42 — Новости Мира | БелТА
16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тринадцать авиарейсов отменены, еще 21 задерживается в аэропортах Москвы сегодня из-за непогоды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал "Яндекс. Расписание".
По данным на 09.10 по минскому времени, в аэропорту Шереметьево отменены четыре рейса, восемь задерживаются. В Домодедово отменены восемь рейсов, еще 13 будут выполнены с опозданием. В аэропорту Внуково отменен один рейс, все рейсы из аэропорта Жуковский будут выполнены по расписанию.
В Москве сегодня объявлено штормовое предупреждение в связи с усилением ветра до 15 м/с и выше. Отмечается, что погоду в Москве 16 мая будет определять атмосферный фронт скандинавского циклона, весь день будет дождь.
Автомобилистам рекомендовано не парковаться под деревьями, а пешеходам - сторониться рекламных конструкций и дорожных знаков.-0-
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В Москве сегодня объявлено штормовое предупреждение в связи с усилением ветра до 15 м/с и выше. Отмечается, что погоду в Москве 16 мая будет определять атмосферный...
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