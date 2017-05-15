ЕС может продлить санкции в отношении РФ, Украина на этом настаивает

Главы МИД стран Европейского союза поддержали продление санкций в отношении России.

Как сообщают СМИ со ссылкой на министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского, главы министерств иностранных дел стран, входящих в Евросоюз, высказываются за продление санкций в отношении России. По его словам, большинство выступавших по данному вопросу, отмечают полное игнорирование российской стороной выполнения условий Минских соглашений, из-за чего европейская сторона будет продлевать санкции и дальше.

Об этом польский министр заявил после встречи министров 15 мая. При этом вопрос продления санкций не был основной темой обсуждения на встрече, но она была косвенно обсуждена при поднятии «украинского вопроса». По словам Ващиковского, при обсуждении министры однозначно высказались за сохранение экономических ограничительных мер в отношении РФ, введенных еще в 2014 году. При этом официально санкции должны продлить (или не продлить) лишь в будущем месяце.

Отметим, что сейчас ситуация на юго-востоке Украины вновь обострилась. Несколько дней назад снаряд попал в жилой дом в Авдеевке, убив четырех гражданских лиц. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ продолжает фиксировать нарушения режима прекращения огня на Донбассе. Здесь 13-14 мая было зафиксировано 1470 взрывов.

Как сообщает пресс-служба Петра Порошенко, Украина в ближайшее время проведет консультации с лидерами стран G7. Порошенко собирается поставить вопрос о продлении санкций против России не на 6, а на 12 месяцев.

«Я буду ставить вопрос о продлении санкций. Не на шесть, а на 12 месяцев. Мы будем делать максимальные усилия для того, чтобы больше мотивировать Россию прийти за стол переговоров, выполнить Минск, вывести свои войска с украинской территории и прекратить агрессию», - заявил Порошенко.