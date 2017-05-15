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Украина запретила соцсети "ВКонтакте", "Одноклассники", сервисы "Яндекс" и "Мэйл.ру"

16.05.2017 10:50 — Новости Мира | БелТА  
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Украина запретила соцсети "ВКонтакте", "Одноклассники", сервисы "Яндекс" и "Мэйл.ру"

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении санкций против социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники". Об этом сегодня сообщила пресс-служба украинского лидера, передает ТАСС.

"Запретить интернет-провайдерам предоставлять услуги доступа пользователям сети Интернет к ресурсам сервисов "Мэйл.ру" и социальных ресурсов "ВКонтакте" и "Одноклассники", - говорится в сообщении. Также под санкции попали компания "Яндекс" и ряд ее сервисов.

Кроме того, Петр Порошенко утвердил решение СНБО Украины о расширении списка лиц, против которых введены санкции. "Глава государства ввел в действие решение СНБО от 28 апреля "О применении персональных экономических и других ограничительных мероприятий (санкций)", - отметили в президентской администрации.

Ограничения введены сроком на один год. На этот раз санкционный список физлиц состоит из 1228 человек, юридических - из 468. Список пополнили ряд депутатов Госдумы, журналисты, судьи Конституционного суда РФ.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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