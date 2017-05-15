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Украина на год ввела санкции против российской авиакомпании "ЮТэйр"

16.05.2017 11:11 — Новости Мира | БелТА  
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Украина на год ввела санкции против российской авиакомпании "ЮТэйр"

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях против российской авиакомпании "ЮТэйр". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу украинского лидера.

"Ограничения, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины", - написано в сообщении.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Ограничения, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины", - написано в сообщении.

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