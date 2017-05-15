16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях против российской авиакомпании "ЮТэйр". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу украинского лидера.

"Ограничения, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины", - написано в сообщении.-0-