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Украина на год ввела санкции против российской авиакомпании "ЮТэйр"
16.05.2017 11:11 — Новости Мира | БелТА
16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях против российской авиакомпании "ЮТэйр". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу украинского лидера.
"Ограничения, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины", - написано в сообщении.-0-
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"Ограничения, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины", - написано в сообщении.
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