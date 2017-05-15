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США призвали Россию признать "зверства режима Асада"

16.05.2017 11:08 — Новости Мира | Tut.by  
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Сирийский режим жестоко терроризирует собственный народ, и России пора присоединиться к мировому сообществу в осуждении этих преступлений, заявила постпред США в ООН Никки Хейли.


Фото: Reuters

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли призвала Россию «признать ужасы сирийского режима» и присоединиться к «остальному миру» в осуждении преступлений, совершаемых правительством президента Сирии Башара Асада.

«Рассекреченные материалы, опубликованные сегодня Госдепартаментом о зверствах, совершенных в Сирии, ясно показывают, как режим Асада систематически и жестоко терроризирует свой собственный народ. Попытка скрыть массовые убийства в крематории Асада напоминает самые худшие преступления 20-го века против человечности», — говорится в заявлении Хейли, обнародованном в понедельник, 15 мая.

В документе отмечается, что в то время как Асад «несет основную ответственность за свою жестокость», на его союзниках в России и Иране также лежит тяжелое бремя.

«Россия и Иран позволяют Асаду совершать похищения, пытки, внесудебные расправы, авиаудары и атаки с применением бочковых бомб и химического оружия», — пояснила Никки Хейли.

«Весь мир признает ужасы сирийского режима. России пора присоединиться к нам», — резюмировала постоянный представитель США при ООН.

 
 
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Сирийский режим жестоко терроризирует собственный народ, и России пора присоединиться к мировому сообществу в осуждении этих преступлений, заявила постпред США в...

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