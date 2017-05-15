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Порошенко расширил санкции против России: в черном списке - 1228 физических лиц

16.05.2017 11:49 — Новости Мира | Tut.by  
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Указом президента Украины Петра Порошенко персональные санкции введены против 1228 физических лиц, среди которых граждане России, Украины и других иностранных государств. Среди них оказались как фигуранты прежних санкционных списков, так и новые лица.


Фото: сайт администрации президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ № 133/2017 о введении против ряда физических и юридических лиц персональных экономических санкций и других ограничительных мер, предусмотренных законом.

Одновременно с этим президент отменил действие пяти изданных ранее указов о санкциях и ограничительных мерах.

В приложении к указу, вступившему в силу с 15 мая 2017 года, перечислены 1228 физических лиц. Среди них оказались граждане России, в том числе проживающие в Крыму, граждане Украины, «которые прямо или опосредованно контролируются резидентами иностранных государств или действуют в их интересах», граждане других иностранных государств.​

Набор санкционных мер определен индивидуально для каждого внесенного в список физического лица. Среди них — запрет на въезд в Украину и выдача виз для иностранцев, ​блокирование активов (временное ограничение на пользование и распоряжение имуществом), запрет на участие в приватизации и аренде государственного имущества, аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров, договоров и соглашений, лишение государственных наград Украины, запрет на установление деловых контактов, запрет деятельности на территории Украины и другие санкции, «которые отвечают принципам их применения, установленных законом».​

В Украине решили блокировать доступ к «Яндексу», «ВКонтакте» и «Одноклассникам»

 
 
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Набор санкционных мер определен индивидуально для каждого внесенного в список физического лица.

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