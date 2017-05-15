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Янукович намерен "лично допросить" Порошенко, Яценюка и Турчинова на ближайшем заседании суда

16.05.2017 11:24 — Новости Мира | Tut.by  
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Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил о намерении лично задать вопросы президенту страны Петру Порошенко, экс-премьеру Арсению Яценюку и секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Александру Турчинову. Янукович намерен сделать это во время видеоконференции с киевским судом в ходе рассмотрения дела по обвинению его в государственной измене. Об этом говорится в заявлении Януковича, на которое ссылается «РИА Новости».


Виктор Янукович. Фото: Reuters

«Сейчас я ожидаю вызова из ростовского суда для моего участия в судебном процессе в режиме видеоконференции. Так, как это было в ноябре 2016 года… Сейчас я снова жду этого момента. Но теперь, в рамках судебного процесса в Оболонском суде, я смогу лично допросить Порошенко, Турчинова, Яценюка, Луценко, Парубия и других организаторов государственного переворота. Вопросы для них у меня уже готовы», — говорится в документе.

4 мая 2017 года Оболонский районный суд Киева разрешил допросить Януковича по видеотрансляции, при этом подготовительное заседание суда по этому делу перенесли на 18 мая. С ходатайством о разрешении провести видеоконференцию к суду обратились адвокаты бывшего президента страны.

Украинские власти обвиняют Януковича в государственной измене, «пособничестве России в умышленных действиях для изменения границ страны и ведении агрессивной войны». 20 января 2017 года Печерский районный суд Киева разрешил Генпрокуратуре проводить заочное следствие по делу о госизмене бывшего главы государства. В марте 2017 года военная прокуратура Украины передала материалы уголовного дела в отношении Януковича в суд.

Как заявлял представитель Главной военной прокуратуры Украины (ГПУ), обвинение будет просить суд приговорить Януковича к пожизненному заключению. ​

Янукович был отстранен от власти решением Верховной рады в связи с «самоустранением от осуществления конституционных полномочий», хотя этот повод не входит в перечень оснований для прекращения полномочий президента. 23 февраля 2014 года председатель Верховной рады Александр Турчинов подписал постановление о возложении на себя обязанностей президента Украины. Точное местонахождение Януковича в тот момент известно не было: по разным данным, в период с 24 по 26 февраля он покинул Украину и переехал в Россию.

28 февраля 2014 года Янукович провел в Ростове-на-Дону пресс-конференцию. «Россия должна использовать все имеющиеся возможности для того, чтобы предотвратить тот хаос, террор, который сегодня есть на Украине», — заявил он тогда. Он подчеркнул, что готов вернуться в Украину при условии обеспечения его безопасности.

25 мая 2014 года в Украине состоялись президентские выборы, победу на которых одержал Петр Порошенко.

 
 
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