В Волгограде взрыв газа разрушил подъезд жилого дома

Фото Наиля Умарова из социальных сетей

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Волгограде. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на ГУ МЧС России по Волгоградской области.

"Взрыв газа произошел в четырехэтажном жилом доме, когда там работали газовые службы", - сказали в управлении.

Известно, что в результате взрыва обрушился один подъезд.

В региональном отделении Центра медицины катастроф уточнили, что в результате взрыва ранены по меньшей мере пять человек.-0-