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Украина ударит по пропаганде: вводится запрет на соцсети и СМИ РФ

16.05.2017 14:24 — Новости Мира | БДГ  
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Украина вводит запрет на трансляцию на территории страны российских телеканалов и инициирует запрет на пользование украинцами сервисов Яндекс, а также социальных сетей ВК и Одноклассники.

Петр Порошенко указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер». Они вводятся для того, чтобы сократить информационное воздействие на украинцев со стороны РФ.

Ограничительные меры, согласно документу, коснуться ряда российских СМИ. Запрет вводится в отношении следующих: «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (отдельно указаны: «Телекомпания НТВ», «Первый канал. Всемирная сеть» и телеканалы «РТР-Планета», информационный канал «Россия-24»), «НТВ-ПЛЮС», «Телерадиокомпания Вооруженных сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА», «ТНТ-ТЕЛЕСЕТЬ», «МОСКВА МЕДИА», «РК МЕДИА», «Международное информационное агентство «Россия сегодня», «Наше Радио». Указ также вводит санкции в отношении в отношении ЗАО «Росбизнесконсалтинг» (доступ к сайту rbc.ru украинские власти пока решили не закрывать). 

Согласно документу, в отношение указанных российских компаний будут введены санкции: блокировка активов компаний, остановка выполнения экономических и финансовых обязательств, ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования на территории Украины.

Кроме того, согласно тексту указа, в Украине будут заблокированы две российские социальные сети - ВКонтакте и Одноклассники, а также закрыт доступ к Яндексу и использованию программы 1С. Механизм блокировки будут разрабатывать в Кабмине и Глубже безопасности при содействии Нацбанка Украины.

Также согласно указу №133/2017, который был подписан 15 мая, продлеваются санкции на год против 1 тыс. 228 физических и 468 юридических лиц из России. 

 

 
 
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Украина вводит запрет на трансляцию на территории страны российских телеканалов и инициирует запрет на пользование украинцами сервисов Яндекс, а также...

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