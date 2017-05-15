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Турецкая разведка узнала о готовящемся ракетном ударе ИГ по российским кораблям

16.05.2017 14:19 — Новости Мира | Tut.by  
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Турецкая разведка получила информацию о готовящемся нападении террористов из «Исламского государства» на российские военные корабли, которые проходят через пролив Босфор, пишет HaberTurk.

По информации издания, атака может быть осуществлена с помощью ракет или длинноствольных орудий. Стамбульская полиция совместно с разведкой проводит проверку мест, из которых корабли ВМФ РФ могут быть обстреляны. Всего на берегах пролива выявлено 146 мест, удобных для атаки. Рядом с ними устроены контрольно-пропускные пункты.

Турецкие власти также сообщили, что во время прохождения российских кораблей им будет обеспечена поддержка с моря и воздуха. Пролив будут охранять один полицейский вертолет и две канонерские лодки.

Как напоминает ТАСС, боевые корабли ВМФ РФ регулярно пересекают турецкие проливы в сторону Средиземного и Черного морей в рамках ротации и оперативной необходимости для выполнения боевых задач у берегов Сирии.

Тем временем на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге было спущено на воду второе разведывательное судно проекта 18280 «Иван Хурс». Заводские испытания «Ивана Хурса» намечены на сентябрь, до конца года он должен быть передан Военно-морскому флоту.

Ранее в Минобороны РФ утвердили масштаб предстоящей модернизации тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», который был высмеян мировыми СМИ во время прошлогоднего похода к берегам Сирии в Средиземное море из-за характерного для броненосцев начала ХХ века шлейфа черного дыма. Замена четырех котлов главной энергетической установки и замена радиолокационного вооружения обойдутся в 40 млрд российских рублей. Авианосец с авиакрылом на борту сможет выйти в море осенью этого года.

 
 
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Всего на берегах пролива выявлено 146 мест, удобных для атаки. Рядом с ними устроены контрольно-пропускные пункты.

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