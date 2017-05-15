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При взрыве газа в жилом доме в Волгограде погибли два человека

16.05.2017 14:29 — Новости Мира | БелТА  
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При взрыве газа в жилом доме в Волгограде погибли два человека
Фото из социальных сетей

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв газа в жилом доме в Волгограде привел к гибели двух человек, минимум восемь получили ранения, сообщают информагентства.

Взрыв газа произошел в четырехэтажном жилом доме в Советском районе Волгограда на Университетском проспекте. В результате обрушился весь 3-й подъезд дома.

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа при проведении ремонтных работ.

На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения, ведется разбор завалов. По данным экстренных служб, разрушено более десяти квартир.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Взрыв газа произошел в четырехэтажном жилом доме в Советском районе Волгограда на Университетском проспекте. В результате обрушился весь 3-й подъезд дома.

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