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При взрыве газа в жилом доме в Волгограде погибли два человека
16.05.2017 14:29 — Новости Мира | БелТА
Фото из социальных сетей
16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв газа в жилом доме в Волгограде привел к гибели двух человек, минимум восемь получили ранения, сообщают информагентства.
Взрыв газа произошел в четырехэтажном жилом доме в Советском районе Волгограда на Университетском проспекте. В результате обрушился весь 3-й подъезд дома.
По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа при проведении ремонтных работ.
На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения, ведется разбор завалов. По данным экстренных служб, разрушено более десяти квартир.-0-
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Взрыв газа произошел в четырехэтажном жилом доме в Советском районе Волгограда на Университетском проспекте. В результате обрушился весь 3-й подъезд дома.
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