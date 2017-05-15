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Трамп: Как президент я имел полное право поделиться информацией с Россией

16.05.2017 14:43 — Новости Мира | Tut.by  
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Глава США Дональд Трамп заявил, что как президент имел полное право поделиться информацией с Россией. Такое сообщение появилось в Twitter президента США после сообщений в прессе о том, что во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым и послом России Кисляком Сергеем он передал им совершенно секретные данные разведки США о террористах в Сирии.


Дональд Трамп и Сергей Лавров. Фото: Facebook пресс-секретаря главы МИД России Марии Захаровой

«Как президент я хотел поделиться с Россией на встрече в Белом доме, и я имею право это сделать, фактами, касающимися терроризма и безопасности полетов. По гуманитарным причинам, потому что я хочу, чтобы Россия значительно активизировала свою борьбу против ИГИЛ и терроризма», — написал он.

Сегодня в СМИ появилась информация, что на недавней встрече в Белом доме Трамп выдал Лаврову конфиденциальные сведения, поставив под угрозу источник разведданных об ИГ. The Washington Post писала, что информация, которой Трамп поделился с Лавровым, была предоставлена партнером США в рамках «договоренности об обмене информацией, которая считается настолько конфиденциальной, что ее детали не разглашались даже союзникам». К этим материалам ограниченный доступ был даже у сотрудников правительства США.

Советник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер и госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявили, что на встрече обсуждались только общеизвестные факты.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, опровергла передачу секретных данных Трампом и посоветовала не читать американские газеты в поисках выдуманных «сенсаций».

 
 
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"Потому что я хочу, чтобы Россия значительно активизировала свою борьбу против ИГИЛ и терроризма", - заявил Трамп.

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