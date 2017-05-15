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Трамп: Как президент я имел полное право поделиться информацией с Россией
16.05.2017 14:43 — Новости Мира | Tut.by
Глава США Дональд Трамп заявил, что как президент имел полное право поделиться информацией с Россией. Такое сообщение появилось в Twitter президента США после сообщений в прессе о том, что во время
«Как президент я хотел поделиться с Россией на встрече в Белом доме, и я имею право это сделать, фактами, касающимися терроризма и безопасности полетов. По гуманитарным причинам, потому что я хочу, чтобы Россия значительно активизировала свою борьбу против ИГИЛ и терроризма», —
Сегодня в СМИ появилась
Советник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер и госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявили, что на встрече обсуждались только общеизвестные факты.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь,
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"Потому что я хочу, чтобы Россия значительно активизировала свою борьбу против ИГИЛ и терроризма", - заявил Трамп.
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