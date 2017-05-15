Менингококковая септицемия стала причиной смерти людей в Либерии - ВОЗ

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты установили происхождение неизвестной болезни, от которой в Либерии с 22 апреля умерли 11 человек. Это - менингококковая септицемия, вызванная заражением бактерией Neisseria meningitis. Об этом заявил сегодня на брифинге в Женеве официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристан Линдмайер, информирует ТАСС.

"Группы специалистов, работающих на месте, и лабораторные тесты подтвердили, что бактерия Neisseria meningitis, скорее всего, стала причиной заболевания и смерти людей, связанной с их участием в похоронах в Либерии 21-22 апреля", - сказал он, добавив, что эта бактерия была обнаружена в 14 клинических образцах. "Всего заболело 14 человек, 11 из них умерли и трое выжили", - отметил Кристан Линдмайер.

Как пояснил официальный представитель ВОЗ, появившиеся в прессе сообщения о том, что пациенты в Либерии умерли от менингита, не верны. "Эта бактерия может вызывать менингит, то есть заражение мозга, но она также может вызывать менингококковую септицемию - заражение крови. В Либерии имело место заражение крови", - подчеркнул он.

28 апреля ВОЗ получила от властей Либерии сведениях о вспышке неизвестной болезни в городе Гринвилле. Среди ее симптомов назывались диарея и тошнота.-0-