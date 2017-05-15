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Песков пообещал Украине придерживаться принципа взаимности в области санкций

16.05.2017 15:55 — Новости Мира | Tut.by  
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Москва помнит о принципе взаимности в связи с санкциями Киева против российских СМИ. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру».


Фото: Reuters

«Разумеется, мы весьма внимательно отслеживаем ситуацию и, конечно, не забываем о принципе взаимности», — сказал Песков. Он уточнил, что пока не готов точно сказать, какие именно контрмеры будут приняты. «На Украине не так много каких-то мощных информационных ресурсов и пользующихся в русскоязычном пространстве популярностью медиаресурсов», — добавил он.

16 мая в Украине вступил в силу новый пакет санкций. В рамках ограничений, наложенных на Mail.Ru Group, запрещены соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Кроме того, заблокированы все сервисы «Яндекса», ограничено вещание и заблокированы активы телекомпаний «ТВ Центр», РБК, ВГТРК, «Звезда», «НТВ-Плюс», ТНТ, ОТР и РЕН ТВ.

 
 
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Москва помнит о принципе взаимности в связи с санкциями Киева против российских СМИ.

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