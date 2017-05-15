|
Песков пообещал Украине придерживаться принципа взаимности в области санкций
16.05.2017 15:55 — Новости Мира | Tut.by
Москва помнит о принципе взаимности в связи с санкциями Киева против российских СМИ. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру».
«Разумеется, мы весьма внимательно отслеживаем ситуацию и, конечно, не забываем о принципе взаимности», — сказал Песков. Он уточнил, что пока не готов точно сказать, какие именно контрмеры будут приняты. «На Украине не так много каких-то мощных информационных ресурсов и пользующихся в русскоязычном пространстве популярностью медиаресурсов», — добавил он.
16 мая в Украине вступил в силу
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Москва помнит о принципе взаимности в связи с санкциями Киева против российских СМИ.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)
Комментарии