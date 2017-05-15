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Взрыв в Волгограде произошел из-за повреждения газопровода при незаконном подключении

16.05.2017 15:58 — Новости Мира | БелТА  
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Взрыв в Волгограде произошел из-за повреждения газопровода при незаконном подключении
Фото ТАСС

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв бытового газа в жилом доме в Волгограде произошел из-за повреждения газовой трубы рабочими, пытавшимися незаконно подключиться к водоводу. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, информирует ТАСС.

По его словам, "это преступная халатность тех лиц, которые пытались незаконно подключиться к водоводу. Во время этих работ, разрешения на которые не было, был поврежден трубопровод с газом".

Работы одна из компаний вела вне здания, с внешней стороны. "Разрешительной документации на проведение работ у нее не было", - отметил Андрей Бочаров.

Сегодня в четырехэтажном многоквартирном жилом доме на Университетском проспекте произошел хлопок, в результате которого обрушились все межэтажные перекрытия одного из подъездов. По данным Следственного комитета, погибли два человека - мужчина и женщина. Восемь человек пострадали и были госпитализированы. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Следственный комитет России по данному факту возбудил уголовное дело.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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По его словам, "это преступная халатность тех лиц, которые пытались незаконно подключиться к водоводу. Во время этих работ, разрешения на которые не было, был...

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