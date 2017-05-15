16 мая, Пекин /БЕЛТА - Синьхуа/. Китайская гражданская авиация осуществляет прямое воздушное сообщение с 43 странами вдоль "Одного пояса и одного пути", в неделю выполняется около 4,2 тыс. рейсов. Об этом сообщило Государственное управление гражданской авиации КНР.

Глава отдела развития и планирования Госуправления гражданской авиации Ван Чанъи на пресс-конференции сказал, что по состоянию на конец 2016 года Китай подписал межправительственные соглашения в сфере воздушного сообщения с 120 странами и регионами мира.

Ван Чанъи отметил, что в последние годы непрерывно увеличивается удельный вес пассажиров из стран вдоль "Одного пояса и одного пути" в объеме международных пассажирских авиаперевозок Китая. Этот показатель повысился с 39,8% в 2015 году до 47,1% в период с января по апрель 2017 года.-0-