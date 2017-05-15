В Украине вводят административную ответственность за ношение георгиевской ленты

Верховная рада Украины установила административное наказание за использование георгиевской ленты. За соответствующее решение проголосовали 238 парламентариев из 226 необходимых.

«Этот закон предполагает административный штраф за ношение так называемой георгиевской ленточки во время массовых мероприятий», — цитирует ТАСС автора законопроекта, депутата от фракции «Народного фронта» Антона Геращенко.

Депутат пояснил, что таким образом украинский парламент противодействует «российской агрессии в Украине», так как считает георгиевскую ленту ее символом.

Административное наказание не будет касаться ветеранов Великой Отечественной войны, в наградах которых присутствуют элементы ленточки, а также экспозиций музеев, учебников истории, частных коллекций и собраний.

Согласно новому закону, за публичную демонстрацию георгиевской ленты предусмотрен штраф от 850 до 2550 гривен (от 32 до 96 долларов) с конфискацией ленты. За повторное в течение года нарушение этого закона может быть применен штраф до 5100 гривен (192 доллара) или административный арест на срок до 15 суток. При этом георгиевскую ленту или предметы с ее изображением в любом случае изымут, сообщает 112.ua .