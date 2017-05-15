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На Кадырова подали в Международный уголовный суд за преследование геев в Чечне
16.05.2017 21:23 — Новости Мира | Tut.by
Три французских ЛГБТ-движения подали заявление в Международный уголовный суд (МУС) с требованием расследовать преследование геев в Чечне. Заявление подано против главы республики Рамзана Кадырова.
Одна из заявительниц Этьен Десульер назвала Кадырова «организатором пыточных лагерей с целью истребления гомосексуалов».
Факты преследования Agence France-Presse на условиях анонимности подтвердили несколько геев, бежавших из Чечни. В заявлении в МУС приведены их слова о том, что «это были не действия разрозненных групп, а исполнение поручений чеченского руководства, во главе с Рамзаном Кадыровым».
О массовом
Власти Чечни отрицают и преследование геев, и само существование гомосексуалов в республике. В мае республиканское управление
В ноябре 2016 года Россия отозвала подпись под Римским статутом МУС. Это означает, что к ноябрю 2017 года Россия окончательно выйдет из-под юрисдикции международного суда.
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Одна из заявительниц Этьен Десульер назвала Кадырова "организатором пыточных лагерей с целью истребления гомосексуалов".
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