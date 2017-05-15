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На юго-западе Кыргызстана произошло землетрясение магнитудой 5,5

16.05.2017 22:02 — Новости Мира | БелТА  
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На юго-западе Кыргызстана произошло землетрясение магнитудой 5,5

Подземный толчок был зафиксирован во вторник в районе горного хребта, расположенного на юго-западе страны, передают информагентства.

В непосредственной близости от эпицентра сила землетрясения составила 5,0, а в ближайших городах Токтогул и Талас - пределах 3-3,5. Как сообщают в местной службе МЧС в результате землетрясения никто серьезно не пострадал, также не зафиксировано сильных разрушений.

 
 
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В непосредственной близости от эпицентра сила землетрясения составила 5,0, а в ближайших городах Токтогул и Талас - пределах 3-3,5.

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