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На юго-западе Кыргызстана произошло землетрясение магнитудой 5,5
16.05.2017 22:02 — Новости Мира | БелТА
Подземный толчок был зафиксирован во вторник в районе горного хребта, расположенного на юго-западе страны, передают информагентства.
В непосредственной близости от эпицентра сила землетрясения составила 5,0, а в ближайших городах Токтогул и Талас - пределах 3-3,5. Как сообщают в местной службе МЧС в результате землетрясения никто серьезно не пострадал, также не зафиксировано сильных разрушений.
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В непосредственной близости от эпицентра сила землетрясения составила 5,0, а в ближайших городах Токтогул и Талас - пределах 3-3,5.
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