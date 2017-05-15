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Мужчина с ножом напал на прохожих во французском Руане

16.05.2017 22:21 — Новости Мира | БелТА  
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Мужчина с ножом напал на прохожих во французском Руане

В городе Руан, который является исторической столицей Нормандии, вооруженный ножом мужчина набросился на прохожих и убил одного из них. Сообщается, что еще несколько человек получили ранения разной степени тяжести.

@76actu @NormandieActu #Rouen Le Teor qui entravait la route est parti, beaucoup de badauds autour du périmètre de sécurité pic.twitter.com/1m8QfXaeSc

Место происшествия было оцеплено. Сотрудники правоохранительных органов и военные провели масштабную спецоперацию по поиску подозреваемого и его возможных сообщников. Полиции удалось оперативно задержать нападавшего. Сопротивления подозреваемый не оказал.

 
 
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В городе Руан, который является исторической столицей Нормандии, вооруженный ножом мужчина набросился на прохожих и убил одного из них. Сообщается, что еще...

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