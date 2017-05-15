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Мужчина с ножом напал на прохожих во французском Руане
16.05.2017 22:21 — Новости Мира | БелТА
В городе Руан, который является исторической столицей Нормандии, вооруженный ножом мужчина набросился на прохожих и убил одного из них. Сообщается, что еще несколько человек получили ранения разной степени тяжести.
Место происшествия было оцеплено. Сотрудники правоохранительных органов и военные провели масштабную спецоперацию по поиску подозреваемого и его возможных сообщников. Полиции удалось оперативно задержать нападавшего. Сопротивления подозреваемый не оказал.
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В городе Руан, который является исторической столицей Нормандии, вооруженный ножом мужчина набросился на прохожих и убил одного из них. Сообщается, что еще...
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