Мужчина с ножом напал на посетителей кафе во французском Руане

В городе Руан, который является исторической столицей Нормандии, вооруженный ножом мужчина набросился на посетителей кафе и убил одного из них. Сообщается, что еще несколько человек получили ранения разной степени тяжести.

@76actu @NormandieActu #Rouen Le Teor qui entravait la route est parti, beaucoup de badauds autour du périmètre de sécurité pic.twitter.com/1m8QfXaeSc

Место происшествия было оцеплено. Сотрудники правоохранительных органов и военные провели масштабную спецоперацию по поиску подозреваемого и его возможных сообщников. Полиции удалось оперативно задержать нападавшего. Сопротивления подозреваемый не оказал.

Впоследствии стало известно, что инцидент произошел в винном погребе местного кафе. Преступник проник туда и зарезал хозяина кафе, который, по сообщениям некоторых СМИ, является бывшим президентом ФК "Руан" Паскалем Дармоном. Также он ранил еще одного или двух человек.