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ИГИЛ и "Аль-Каида" могут объединиться в одну организацию - СМИ

16.05.2017 23:42 — Новости Мира | БелТА  
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ИГИЛ и "Аль-Каида" могут объединиться в одну организацию - СМИ

Неудачи "Исламского государства" на фронтах в Сирии и Ираке, проблемы с финансированием, дезертирство и отсутствие малейшей поддержки со стороны населения на захваченных территориях вынуждают террористов рассматривать разные варианты сотрудничества. То же самое происходит и в рядах грозной некогда "Аль-Каиды". Если 10-15 лет назад о ней знали все, то сейчас в СМИ можно найти лишь редкие упоминания о филиале "Аль-Каида на Аравийском полуострове", действующем в Йемене.

Это дало повод некоторым аналитикам утверждать, что непримиримые враги могут объединиться и создать новую мощную организацию. По сообщениям информагентств, вице-президент Ирака Аяд Аллави утверждает, что тайные переговоры между главой ИГ Абу Бакром аль-Багдади и лидером "Аль-Каиды" Айманом аль-Завахири проходили совсем недавно. Правда, пока неизвестно, пришли ли стороны к некоему консенсусу.

Аналитики считают, что по ключевым вопросам ИГИЛ и "Аль-Каида" скорее схожи, чем различаются. Это радикальные движения суннитского толка, считающие главным врагом США и его сателлитов. Все разногласия сводятся к вопросам личного лидерства и амбиций двух лидеров. Вынудит ли тяжелое положение на фронтах искать единства между врагами - покажет время.

 
 
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По сообщениям информагентств, вице-президент Ирака Аяд Аллави утверждает, что тайные переговоры между главой ИГ Абу Бакром аль-Багдади и лидером "Аль-Каиды"...

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