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Еврокомиссия пригрозила Венгрии и Польше наказанием за отказ принять беженцев

16.05.2017 23:18 — Новости Мира | Tut.by  
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Еврокомиссия (ЕК) предупредила Венгрию и Польшу о юридических мерах, которые могут последовать, если страны не примут установленное число беженцев, оказавшихся в Италии и Греции. Об этом заявил в Страсбурге еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос, слова которого передает агентство France-Presse.


Фото: Reuters

«Если ничего не будет сделано (Венгрией и Польшей по приему беженцев) до нашего следующего доклада в июне, то комиссия передаст дело в суд Евросоюза», — сказал Аврамопулос. По мнению экспертов, суд Евросоюза может применить к нарушителям соглашений финансовые санкции. «Я призываю Польшу и Венгрию, которые пока никого не приняли, немедленно начать это делать», — заявил еврокомиссар.

Однако премьер-министр Польши Беата Шидло заявила, что правительство Польши никогда не согласится с тем, чтобы страны — члены Евросоюза заставляли принимать беженцев.

«Нет согласия польского правительства на то, чтобы насильно навязывались какие-то квоты и страны-члены заставляли принимать беженцев», — сказала она, подчеркнув, что это позиция не только Польши, но и других государств ЕС.

«В Польше сейчас нет возможности принимать беженцев», — констатировала она. При этом глава польского правительства указала, что республика активно участвует в оказании гуманитарной помощи и намерена расширять свою вовлеченность в такие проекты.

В 2015 году Еврокомиссия предложила ввести для всех 28 стран Евросоюза квоты на прием беженцев из числа тех, которые нелегально прибыли в Италию и Грецию. Тогда Польша обязалась принять на своей территории 7 тыс. беженцев. После прихода к власти в республике партии Ярослава Качиньского «Закон и справедливость» Варшава заявила о том, что не будет участвовать в переселении мигрантов и никогда не согласится ни на какие квоты.

Как следует из итогов последнего опроса, 46% поляков выступают «решительно против» беженцев и исламских мигрантов. Ответ «скорее против» выбрали 27%. Еще 19% участников исследования считают, что республика должна принимать на своей территории ищущих убежища и лучших условий жизни людей, а 4% в этом абсолютно уверены.

 
 
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В 2015 году Еврокомиссия предложила ввести для всех 28 стран Евросоюза квоты на прием беженцев из числа тех, которые нелегально прибыли в Италию и Грецию.

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