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Турция опровергла данные о возможных атаках ИГ на российские военные корабли

16.05.2017 22:08 — Новости Мира | Tut.by  
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Служба безопасности Стамбула опровергла информацию турецких СМИ о подготовке боевиками террористической группировки «Исламское государство» атак на корабли российского ВМФ, проходящие через Босфор. Об этом корреспонденту РИА Новости сообщил представитель пресс-службы ведомства.

«Никакого предупреждения и оповещения со стороны разведывательных служб насчет возможной атаки боевиков ИГ на российские военные корабли не было», — заявил представитель Службы безопасности. Он пояснил, что охрана проходящих через пролив военных кораблей — это рутинная процедура, которая осуществляется в штатном режиме. Она призвана защищать и сопровождать корабли, «и это сопровождение не имеет целью защиты конкретно от ИГ».

«Что касается деталей о 146 пунктах наблюдений и прочем — возможно, эти факты какие-то СМИ узнали впервые и задались вопросом: к чему бы это? Наверное, они решили, что это угроза со стороны ИГ, и написали об этом», — добавил сотрудник ведомства.

Ранее 16 мая Hurriyet Daily News со ссылкой на Haberturk сообщила, что спецслужбы Турции получили сведения о подготовке боевиками ИГ ракетных атак на российские корабли, проходящие через Босфор. Якобы в связи с этим власти Стамбула приняли меры предосторожности, в частности определили 146 районов, из которых террористы могли бы нанести удары, и создали в этих местах блокпосты.

Сообщалось также, что для сопровождения российских кораблей выделен полицейский вертолет и два штурмовых катера.

15 мая большой десантный корабль «Цезарь Куников» Черноморского флота прошел пролив Босфор в направлении Черного моря. Его сопровождала турецкая береговая охрана. Корабль возвращался из Сирии, куда прибыл с грузом.

 
 
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