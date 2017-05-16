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12 детей в Техасе стали жертвами неудачного опыта
17.05.2017 01:05 — Новости Мира | БелТА
По меньшей мере 12 детей получили ожоги разной степени тяжести и иные травмы в Хьюстоне, штат Техас (США), передают информагентства. Ранения они получили во время эксперимента, проводившегося в дошкольном учреждении.
Научный эксперимент проходил на открытом воздухе, однако в процессе его проведения произошел взрыв, приведший к возгоранию материалов. В результате на некоторых детей попали химические вещества.
Ожоги зафиксированы у 11 детей, самому младшему из детей всего три года.
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Ожоги зафиксированы у 11 детей, самому младшему из детей всего три года.
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