12 детей в Техасе стали жертвами неудачного опыта

По меньшей мере 12 детей получили ожоги разной степени тяжести и иные травмы в Хьюстоне, штат Техас (США), передают информагентства. Ранения они получили во время эксперимента, проводившегося в дошкольном учреждении.

Научный эксперимент проходил на открытом воздухе, однако в процессе его проведения произошел взрыв, приведший к возгоранию материалов. В результате на некоторых детей попали химические вещества.

Ожоги зафиксированы у 11 детей, самому младшему из детей всего три года.