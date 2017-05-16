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Береговая охрана США обнаружила обломки самолета, пропавшего в "Бермудском треугольнике"
17.05.2017 00:53 — Новости Мира | БелТА
СМИ, со ссылкой на береговую охрану США, сообщают об обнаружении самолета, пропавшего в районе Багамских островов. Известно, что части самолета были обнаружены в 15 милях от острова Эльютера, входящего в состав архипелага. Тела людей пока не обнаружены.
Причины внезапной потери высоты и крушения самолета также остаются невыясненными.
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Известно, что части самолета были обнаружены в 15 милях от острова Эльютера, входящего в состав архипелага. Тела людей пока не обнаружены.
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