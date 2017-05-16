Небольшое воздушное судно MU-2B, на борту которого находились четыре человека, пропало с экранов радаров в районе Багамских островов. Как сообщают информагентства, самолет следовал из Пуэрто-Рико во Флориду.

Частный самолет перевозил двух жителей Нью-Йорка и двух детей в возрасте 10 и 14 лет. Связь с самолетом была потеряна примерно через три часа после вылета. Последний раз связаться с пилотом удалось на высоте 7 км, когда воздушное судно миновало Эльютеру - один из островов Багамского архипелага.

К месту происшествия направлены поисково-спасательные команды. Район т. н. "Бермудского треугольника", условно расположенный между Флоридой, Бермудскими островами и Пуэрто-Рико, известен своей дурной славой и якобы частыми исчезновениями воздушных и морских судов.