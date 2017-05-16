В Московской области горела электричка с пассажирами

Возгорание подвижного состава произошло на станции Михнево (Московская область Российской Федерации). Пожар начался во втором вагоне электропоезда "Москва-Ожерелье" и в короткое время охватил весь салон.

Пассажиров экстренно высадили из электрички, а железнодорожники отсоединили пылающий вагон от состава. К месту происшествия прибыли пожарные наряды и специальный поезд.

В результате инцидента никто не пострадал, движение железнодорожных составов было организовано по соседним путям и с использованием реверса. Причина возгорания устанавливается.