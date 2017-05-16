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В Московской области горела электричка с пассажирами

17.05.2017 00:24 — Новости Мира | БелТА  
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В Московской области горела электричка с пассажирами

Возгорание подвижного состава произошло на станции Михнево (Московская область Российской Федерации). Пожар начался во втором вагоне электропоезда "Москва-Ожерелье" и в короткое время охватил весь салон.

Пассажиров экстренно высадили из электрички, а железнодорожники отсоединили пылающий вагон от состава. К месту происшествия прибыли пожарные наряды и специальный поезд.

В результате инцидента никто не пострадал, движение железнодорожных составов было организовано по соседним путям и с использованием реверса. Причина возгорания устанавливается.

 
 
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Пожар начался во втором вагоне электропоезда "Москва-Ожерелье" и в короткое время охватил весь салон.

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